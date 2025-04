Tallinn kehtestas kergliikurite rendifirmadele senisest karmimad reeglid

Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) märkis, et määruse vastuvõtmine loob selge regulatsiooni ning lõpetab olukorra, kus linna ootused ja teenusepakkujate vastutus olid ebamäärased. «Meie eesmärk on tagada jalakäijate, eeskätt laste ja eakate turvalisus, mistõttu peavad ettevõtjad leppima madalamate piirkiirustega ja parkimispiirangutega. Ehkki järelevalvet kõnniteel sõitmise ja muude seaduse nõuete üle linn teostada ei saa, seame määrusega rendifirmadele kohustuse rakendada omapoolseid meetmeid, et nende teenuse kasutamine oleks ohutu ja seaduslik. Nüüd on mängureeglid paigas ja töötame edasi kõiki liiklejaid arvestava linnaruumi poole, kus elanikud tunnevad end turvaliselt ja kergliikurid on ohutu osa tänavapildist» lausus Ossinovski.