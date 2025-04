Läti kuritegelikud jõugud süvendavad Eestis narkosurmade lainet

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leis avaldas, et poolte narkosurmade puhul leitakse inimese organismist nitaseenide või teiste sünteetiliste opioidide tarvitamise jälgi. Võrreldes mõne aasta taguse ajaga on narkosurmad taas mitmekordistunud. «Lätlased Eestis turgu küll ei kontrolli, aga saadetisi on Lätist väga palju. Pakkumise ja nõudluse suhe – nad kasutavad seda väga oskuslikult ära –, see tähendab, et hind, mida Eesti kuritegevus on nõus maksma, on neile väga kasumlik,» ütles Leis. Tema sõnul on Eestis tuhandeid inimesi, kes vajavad igapäevast doosi, ja raskeid narkootikume on siiani võimalik otse tänavalt kätte saada.