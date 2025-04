«Ma küll ei näe põhjust, miks Eestis peaks tegutsema või võiks tegutseda laskma sellisel mittetulundusühingul, mille ideoloogiline lähtekoht on meile vaenulik,» ütleb Ringvee Elo Mõttus-Leppikule Kanal 2 saates «Täistund». «Kui koolis räägitakse Venemaal väljaantud õpikust, kui oluline on isamaa armastus, siis mingis mõttes saab küsida, et mis isamaaga on siis tegemist. Ilmselgelt tegemist ei ole Eesti Vabariigiga,» ütleb Ringvee.