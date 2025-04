Tartumaal asuvas 143 õpilasega Tabivere põhikoolis algavad tunnid tavapäraselt kell kaheksa, kuid kooli direktor Kadi Toomi peab ministeeriumi ettepanekut asjakohaseks. «Kindlasti see nõuab omajagu ettevalmistust ja pingutusi nii lapsevanematele, koolidele kui ka omavalitsustele, aga usun, et see on tehtav – tervitan seda kahe käega,» ütles Toomi.

Haridusministeeriumi hinnangul võib koolipäeva hilisem algus parandada õpilaste vaimset tervist, käitumist ja õpitulemusi. Toomi sõnul on ka tema varasem töökogemus näidanud, et hilisem tundide algus mõjub lastele hästi. «Minu kogemuse järgi vähenesid hilinemised ja hinded paranesid. Usun tõesti, et need on seotud,» lausus Toomi.