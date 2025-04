KUKU Tallinna abilinnapea: ongi hea, kui on igav ja pole lõputut teatrit

Aasta aega Tallinna valitsenud Jevgeni Ossinovski (SDE) linnavalitsus – üle paarikümne aasta ilma Keskerakonnata – on igav ja hall. Ja see on hea, sest see on normaalne, kirjutab tänane Postimees.

«Ongi hea, kui on igav. Ei ole isikukultust ja pole lõputut teatrit. Kuigi noh, paar abilinnapead siin natuke lahutasid inimeste meelt,» rääkis Jašin, lisades, et seegi on tema hinnangul möödanik. Uut Edgar Savisaart abilinnapea sõnul linnajuhtimisse vaja pole.

Samas on igavaks nimetatud linnavõimus Eesti 200, kelle reiting on vaevalt üle kolme protsendi. «Ma arvan, et te peate elu natuke põnevamaks ühel hetkel ikkagi tegema, kui te tahate kohalike omavalitsuste valimistel tulemust teha,» nentis saatejuht Jašinile.

Abilinnapea sõnul on erakond reitinguid analüüsinud valitsusremondi kontekstis. «Meie põhilised kantsid, kus kui üldse toetust on ja kus see kuskilt tõuseb, on Tartu ja Tallinn. Ütleme nii, et üle uuringufirmade on Tallinn ja Tartu viie protsendi juures ja seetõttu saime natuke kindlust juurde, et teha ikkagi suurt kampaaniat ja oma nimekirjadega igal juhul võimalikult head tulemust siin teha.»