Kauaoodatud kõnnitee asemel kaetakse Pärnu maantee servad asfaldifreesiga

«Tegemist ei ole eraldi tee-ehitusprojektiga, tegemist on parandustööga, mille saime kohe ette võtta, et olukorda parandada. Sinna pannakse asfaldifrees ehk purustatud asfalt ja selle all on killustik,» selgitas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE).

Ta lisas, et nüüd saab seal olema natuke kõvem pinnas, mis on siiski poorne ja imab vett endasse. «Kui tuleb järgmine paduvihm, siis näeme kindlasti seal lompe, sest sinna pole tehtud drenaaži. Aga see leevendab senist olukorda, pärast vihma imbub vesi maasse ja teeserv pole nii mudane kui varem. See on pandud kerge kalde alla, nii et vesi voolaks sõidutee serva ja inimestel oleks mingisugunegi koht, kus käia,» rääkis Pere. Viie aasta perspektiivis on lootus, et tehakse põhjalikumad tööd ja rajatakse maa alla vee ärajuhtimise süsteem.