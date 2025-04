Presidendi TI-hüpe teeb õpetajad murelikuks

Pelgulinna riigigümnaasiumis reaal- ja loodusteaduste juhtõpetaja ning Tartu Ülikooli matemaatika algõpetuse õpetaja Leesi Peedumäe tõdes, et vastutus õpilaste TI-hüppe (TI ehk tehisintellekt, inglise keeles AI ehk artificial intelligence) eest jääb õpetajate õlgadele: «Peame jälgima, kuidas õpilased AId kasutavad, ja suunama neid kasutama sellisel viisil, mis on neile kasulik. See kõik nõuab aega ja energiat ning meie õpetajad on üldjuhul juba praegu üsna ülekoormatud.»