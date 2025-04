Kui Ukraina riigipea lennuk kunagi esimest korda Eestis käis, küsis Mäeots valitsuseni välja, kas ta võib sellest pressiteate välja lasta, aga on sunnitud sel teemal siiski kidakeelseks jääma. «Põhjus on see, et see tõenäoliselt ei jää viimaseks korraks ja nad ei taha sellest rääkida,» lausus Mäeots ja rõhutas, et ukrainlaste poolt oli tegu väga teadliku ja usaldusel põhineva valikuga.