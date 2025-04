Tanker Kiwala, mille Eesti ametivõimud kinni pidasid ja mis praegu seisab Aegna saare lähistel, on pälvinud rohkelt tähelepanu. Laev kuulub Venemaa varilaevastiku hulka – ametlik omanik on küll Mauritiusele registreeritud ettevõte, tegelik taust aga segane. Aluse kinnipidamise põhjuseks oli asjaolu, et Eesti avastas selle dokumentatsioonis selged puudused ning hilisem kontroll näitas, et vajakajäämisi oli rohkemgi. Transpordiameti andmetel pole laeval tegelikult lipuriiki, kuigi ta esitas end seilavat Djibouti lipu all.