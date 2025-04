Taro VKontakte konto näitas täna hommikul, et praegune siseminister lõi endale kasutajaprofiili 2019. aastal ehk viis aastat pärast Venemaa agressiooni algust Ukrainas.

Taro konto profiilipildil on tema foto, kasutaja sünnikohaks on märgitud Võru ja õppeasutuseks Moskva Riiklik Ülikool – need andmed langevad kokku praeguse siseministri taustaga.