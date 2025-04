Riigikohtunik Randma märkis kolmapäevasel istungil, et kui Tammert pöördus prokuratuuri poole ja küsis, milline on Eestis õiguslik olukord eutanaasia ja abistatud enesetapuga, sai ta vastuseks, et selline tegevus on keelatud ja sellele järgneb kriminaalkaristus. «Ma üritaks paragrahvi kirja panna. Mis on see paragrahv, mis keelab Eestis eutanaasia ja abistatud enesetapu teenuse pakkumise?» küsis riigikohtunik prokurörilt.