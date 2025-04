NÕUANNE RIIGIKOGULE Asjatundjad soovitavad luua täiesti uue relvaseaduse

Relvade käsitsemise oskus ja ohutus on üks relvaseaduse muudatuste keskseid teemasid.

Praegu kehtivale relvaseadusele on tehtud juba nii palju muudatusettepanekuid, et riigikogul on mõistlikum vastu võtta täiesti uus seadus, tõdesid kolmapäeval siseministeeriumis toimunud koosolekul osalejad.