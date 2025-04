Zelenskõi: Ukraina ja EL valmistavad ette uut julgeolekuarhitektuuri

«Äsja oli kaitseminister Rustem Umerovi ettekanne seoses suhtluse ja ühistööga meie partneritega Euroopas. Uued toetuspaketid on teel ja me valmistame ette ka uut julgeolekuarhitektuuri – kõiki konkreetseid üksikasju selle kohta, kuidas partnerite julgeolekukontingent saaks Ukrainas tegutseda,» sõnas president.

Zelenskõi lisas, et Ukraina teeb omalt poolt kõik vajaliku, et tagada poliitiliste otsuste elluviimine nii kiiresti kui võimalik ehk täpselt siis, kui aeg on õige.