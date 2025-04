USA ja Ukraina ühine huvi oleks tuumajaama kontrolli alla saamine

«Jagame Ühendriikidega ühist huvi Zaporižžja tuumaelektrijaama tagasi Ukraina kontrolli alla toomise ja selle töö taaskäivitamise osas. See võib avada uusi koostöövõimalusi meie vahel. Näiteks kasvõi elektri ekspordi vallas. Veelgi enam, me vajame rohkem elektrit iga projekti jaoks, mida saaks Ukrainas koos Ühendriikidega ellu viia. Vajame rohkem energiat riigi laiaulatuslikuks taastamiseks ja see on äärmiselt oluline,» seletas minister.