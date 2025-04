Pilvelõhkujat plaanitakse Liivalaia, Lennuki, Maakri ja Lauteri tänavate vahele jäävasse kvartalisse. Maa sihtotstarve on kuni 50 % elamumaa ja vähemalt 50% ärimaa, hoone suurim lubatud kõrgus on kuni 120 meetrit maapinnast, ehk kuni 36 maapealset korrust. Hoone maapealse osa korruselisust on võrreldes detailplaneeringu algatamisel aluseks olnud