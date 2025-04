Suri hiite eestkõneleja Jaanus Hiis

Hiis kuulutati 2011. aasta 19. novembril Tartus aasta Hiie sõbraks. Kevadel, kui Rebala muinsuskaitsealal asuvas Maardu Hiiemetsas alustati lageraiet ning kohalikke elanikke valdas suur ehmatus, asus ta tegutsema. Ta pöördus kohaliku omavalitsuse, keskkonnaameti ning muinsuskaitseameti poole, et püha metsa laastamine lõpetataks. Saades teada, et riik on hävitustöö heaks kiitnud, otsis ta abi ajakirjandusest, Tartu ülikoolist ning Maavalla kojast. Jõelähtme kihelkonna Saha küla vanemana kohalike elanikega nõu pidades ning neid esindades sai just see määravaks, et raietööd lõpetati.