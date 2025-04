Tegelikult elab Parve oma perega, abikaasa ja kolme lapsega mullu sügisel Viljandisse ostetud majas ning püüab Hiiumaal kuus aastat tagasi valminud kolme toaga majale ostjat leida. Eemalt vaadates koosneb see justkui kolmest konteinerist, aga lähemalt uurides tuleb välja, et on Tallinnas puidust käsitsi ehitatud, siis praamiga kahes osas kohale veetud ning saarel kokku pandud. Maja hind, tunnistab Parve, on megakallis, nii et tema endagi hammas ei hakkaks peale – 249 000 eurot. Sellepärast nii palju, põhjendab ta, et koht on paradiis.