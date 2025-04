ETTEVAATUST Facebookis on levimas uus petuskeem Maxima nimel

Petis selgitab, et osaleb loosis ja võimalus on kahe peale võita suuri summasid. Ta annab teada, et peagi saabub sõnum, kus on kuuekohaline kood ja palub selle edastada. Kui ohver on koodi edastanud, teatabki petis, et nad on kahe peale võitnud Maxima kinkekaardi, mis tuleb pooleks jagada.