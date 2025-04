Eesti õpilasesinduste liidu juhatuse esimees, Tallinna 21. kooli abiturient Ats Mattias Tamm ütles, et oluline on, et koolimaja ümber oleks kohti, kus õpilased, saaksid turvaliselt värskes õhus aega veeta ning mängida. Nutitelefonis vahetunni veetmise vältimiseks peavad olema korvpalli korvid, jalgpalliväravad, turnimisredelid, pingid jpm.

Foto: Martin Pedaja