Pataljoni ülem kolonelleitnant Argo Sibul ütles intervjuus Postimehele, et linnalahingute treenimine on oluline osa väljaõppest mitte üksnes sõdurite, vaid kogu üksuse jaoks tervikuna.

«Mis puudutab sõdureid, siis linnalahing pakub neile palju emotsioone,» tähendas ta. «Mitte et see lihtne oleks – tegelikult on see väga raske. Aga oleme talv otsa Eestis teinud rasket tööd, et olla üldse valmis siia tulema.»