Kruiisihooaeg algab tänavu Saaremaalt, pealinna väisab 115 kruiisilaeva

Laeva pardal on 163 reisijat, peamiselt Prantsusmaalt ja Ameerika Ühendriikidest. Le Champlain saabub Riiast kell 12.30 ja suundub kell 19 edasi Helsingisse. Tallinna Vanasadamat külastab laev teisipäeval.

Kruiisilaev Le Champlain kuulub Prantsuse luksuskruiiside operaatorile Ponant ning on üks nende uue põlvkonna ekspeditsioonilaevadest. 2018. aastal valminud laev on 131 meetri pikkune ja mahutab kuni 184 reisijat.

Tallinna Sadam vahendas pressiteates, et Le Champlain on ehitatud pidades eelkõige silmas keskkonnasäästlikkust ja kestlikkust. Pardal on restoran, bassein, spa, observatoorium ja veealune salong «Blue Eye», kust saab jälgida veealust elu.