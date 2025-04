KUKU Rooma-Katoliku kiriku esindaja: paavst oli hästi valmistunud, et kui see päev tuleb, peab ta minema

Alles pühapäeval ilmus paavst Püha Peetruse väljakule, kus ta tervitas ülestõusmispühi tähistavaid inimesi, kuid täna hommikul jäi tema süda seisma. «Näha oli, et paavst oli eile väsinud ja kurnatud, ju ta südames tundis, et ma pean minema,» rääkis Paas. Ta kirjeldas, et paavst oli surma juba pikalt nii suhtunud, et kui kutsutakse, tuleb minna.

Kuivõrd paavst viibis märtsis mitu nädalat haiglas, kus raviti tema kahepoolset kopsupõletikku, tekkis saatejuhil küsimus, kas ehk tööülesanded talle liiga raskeks ei osutunud. «Ma ei usu, et need koormaks olid, sest Franciscus oli alati väga aktiivne paavst. Kui ta sai tegutseda, võttis ülesandeid täie tõsidusega,» rääkis kiriku pressiesindaja. ​

Ehkki tänane on katoliiklastele kurb ja isegi šokeeriv päev, tõdes Paas, et vähemalt on teada, et paavst ei piinelnud ning kuna teda just äsja ka nähti, annab see südamesse rahutunde.

Küsimusele, millega jõudis paavst Franciscus inimeste südametesse, märkis Paas konkreetselt: «Lihtsusega! Et vahetult rääkida!» Ka Paas ise kohtus Franciscusega korduvalt ning naise sõnul ei olnud tegu lihtsalt möödujaga: «Ta seisatas, vaatas sulle silma ja tõesti kuulas. Mida me võimalik, et siin maailmas ehk kõige rohkem vajame: et keegi oleks kõrval. See on tema fenomen, ma olen täiesti kindel.»