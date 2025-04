VIDEO Heidy Purga: kurb, et jätkuvalt liigub 75 protsenti meie noortest päevas vähem kui üks tund

Kultuuriminister Heidy Purga ütles täna parlamendis riigi pikaajalise arengustrateegia «Eesti 2035» kõnes, et kultuuri jõudu ühiskondliku heaolu ja majandusarengu vedurina ei saa alahinnata, rõhutades, et kultuuril on tähtis roll mõlema edendamisel. Ministri sõnul saab valdkond olla riigile selge ja oluline tuluallikas.