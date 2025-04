PIRITA KLOOSTRI ÜLEM Võtsime sügava kurbusega vastu sõnumi paavsti surmast

«Meil on suur ja sügav kurbus, et meie ülemkarjane on lahkunud meie seast siit maailmast. Me kõik teadsime, et ta ei olnud hea tervise juures ja me palvetasime sel ajal, kui ta oli haiglas. Eile me saime tema õnnistuse, kui me jälgisime teda televisiooni kaudu. See on suur lohutus, et me saime temalt viimase tervituse. Nüüd on ta jumala juures. Meie jaoks ta oli suur karjane,» rääkis ema Vimala.