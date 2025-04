Jourdan kuulis uudist paavst Franciscuse surmast kiriku pressiesindajalt Marge-Marie Paasilt, kes oli ühenduses Vatikani meediaga. «Ta helistas mulle ja hakkasin kohe vaatama Itaalia ajakirjandust, aga seal ei olnud veel midagi. Aga kümme minutit hiljem ilmus see uudis ja ma sain kindlalt teada. Olgugi, et me olime selleks valmis juba kuu aega tagasi, oli see ikkagi suur šokk,» rääkis Jourdan.