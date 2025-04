VIDEO Üheksa aasta eest inimese tapnud Vladimir Gogolev ihkab taas vabadusse

Gogolev on vanglas läbinud erinevaid sotsiaalprogramme, nende hulgas vihajuhtimist ja eluviisi treeningut. Kehtivad distsiplinaarkaristused tal puuduvad ning mehe enda sõnul on ta õppinud oma impulsiivsust kontrollima. «Mul puudub elamisluba, minu kodumaa on Venemaa. Andke mulle šanss oma elu paremaks muuta. Ma olen üleni venelane,» ütles Gogolev kohtusaalis videosilla vahendusel.

Tallinna vangla Gogolevi vabastamist ei toeta, sest nende hinnangul on mehe toimepandud kuritegu liiga raske ja ta ei tunnista siiani oma süüd – see tähendab, et vangistus pole enda eesmärki täitnud. Vanglateenistuse vanemjurist Agu Rillo tõdes, et taotlused, mis praegusel hetkel on kohtule esitatud, tulenevad eelmise aasta riigikohtu praktikast. «See ütleb, et vang, kelle suhtes on tehtud väljasaatmise otsus, avaldab vanglale soovi, et teda karistuse kandmisest vabastataks ja välja saadetakse, siis vangla peab sellise taotluse kohtule ka edastama,» märkis ta. Piisab vaid sellest, kus kinnipeetavale on lisakaristusena määratud riigist välja saatmine – sellisel juhul tekib vangil õigus taotlus esitada.