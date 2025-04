Tee Tallinn prahist puhtaks ja lenda Tokyosse prügikoristamise maailmameistrivõistlustele!

Spogomi on 2008. aastal Jaapanis alguse saanud võistlus, mille käigus meeskonnad koguvad prügi ja prahti teatud aja vältel kindlas piirkonnas. Tallinnas toimuval Spogomi prügikorjamise võistlusel saab osaleda ja mõõtu võtta 33 kolmeliikmelist meeskonda. Parim tiim selgub vastavalt kogutud prügi tüübile ja kogusele.

Spogomi Eesti kvalifikatsioonivõistluse projektijuhi, Tallinna Tehnikakõrgkooli keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekava juhi Kaie Eha sõnul on hea meel, et esmakordselt Eestis toimuv võistlus toimub just Tallinnas. «Teatavasti oli Tallinn 2023. aastal Euroopa roheline pealinn ja tänavu kannab Tallinn Euroopa spordipealinna tiitlit. Spogomi ühendab neid mõlemaid – teadvustades keskkonnahoidu läbi sportliku hasardi ja liikumise. Ja nagu spordiski, tuleb ka sellel võistlusel järgida reegleid,» rääkis Eha.