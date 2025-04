Zelenskõi rääkis päevast täis ägedat sõjategevust

«Lihavõtete ajal õhuhäireid ei olnud ja mõned rindejoonelõigud jäid vaikseks. See tõestab, et see on võimalik – see on võimalik, kui Venemaa otsustab tapmist vähendada. Kuid isegi siis, sel lihavõttepühal, toimusid ikkagi Vene pealetungid, rünnakud ja pommitamine. Oli kaotusi, mille hulgas tsiviilelanike seas,» ütles president.