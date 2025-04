KUKU Koolijuht Tõnu Piibur: põhikooli lõpueksam on üks maailma jaburamaid asju

Teisipäeval kell kümme jõudis emakeele riigieksami kirjutamise järg põhikooliõpilasteni. Abituriendid kirjutasid eksamit möödunud nädalal.

«Tegelikult on põhikooli lõpueksam üks maailma jaburamaid asju,» teatas Piibur rääkides teisipäevasest riigieksamist. Õpilase eesmärk on tema sõnul koolis õppida ning omandada õpioskused ja teadmised. «See, kui tehakse lõpus üks suur eksam, siis jällegi - teadusuuringud on meile näidanud, et see mõõdab ainult stressiga toimetulekut, aga mitte teadmisi.»

Kõige parem eksaminäide on direktori hinnangul telesaade «Rakett69». «Kellegi käest ei küsita fakte, küll aga kui need faktid koos toimetades ei toimi, tuleb teha nii, et need toimiks. Ehk tuleb uurida, avastada, leiutada.»

Direktor viitas ka hiljutisele uudisele, et president külastab Jõgevamaad ning räägib sealsetel kohtumistel, kuidas õppetöös peaks rohkem tehisaru kasutama. «Aga samal ajal istume kuus tundi vineerist toolide peal ja kirjutame pastakaga paberi peale mingisugust teksti,» märkis direktor, kes usub, et oleme ajale jalgu jäänud.

Veel üheks haridussüsteemi jaburaks näiteks peab Piibur esimeste klasside katseid. «Kujutage ette, et meil on haigla, kes valib endale võimalikult terved inimesed, selleks, et 12 aasta pärast deklareerida, et meie haigla on haiglate edetabelis esimene,» kirjeldas ta ning lisas, et haigla asi on inimesi ravida, kooli asi on inimesi õpetada.