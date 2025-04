Esmalt on taotlema oodatud need, kelle maamaks on kuni sada eurot ja mis on juba täies mahus tasutud. Nendel, kelle maamaks on üle saja euro ja teise osa maksetähtpäev on 1. oktoober, on taotluste esitamisega aega, sest neid hakatakse menetlema alates 2. oktoobrist.