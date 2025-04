Nädala pärast sulgeb PPA oma Pinna teeninduse

PPA peadirektori asetäitja arenduse alal Kristi Mäe ütles, et teeninduse sulgemise peamine põhjus on kokkuhoiu vajadus. «PPA peab ka tänavu püsikulusid kokku hoidma. Inimeste iseteenindusse suunamine ja teeninduste koormuse vähendamine on üks viis, kuidas turvatunnet oluliselt riivamata PPA tööd ümber korraldada,» rääkis ta.

Pinna tänava politseijaoskonna ruumidesse jäävad alles digikioskid, kus inimestel on võimalik esmaspäevast reedeni teha dokumendifotot, anda sõrmejälgi ja allkirjanäidist. Seejärel saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses - enda nutiseadmes, arvutis või kohapeal asuvas klientide arvutis. Dokumendi kättesaamiseks on taotlejal võimalik valida endale sobivaim Selver.

«Järjest enam inimesi taotleb dokumente iseteeninduskeskkonnas ning seejärel saavad nad need kätte kodu lähedal asuvas Selveris. Oluline on ka see, et Selverites dokumentide kättesaamine ei ole mitte ainult mugavam, vaid ka soodsam. Teenindusbüroo sulgemise järgselt jäävad elanike jaoks olulised, dokumendifoto, sõrmejälgede ja allkirjanäidise tegemise võimalused, Pinna politseimajas alles,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.