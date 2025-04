Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhiks saab Hendrik Agur

Ta rõhutas, et on aeg lõpetada olukord, kus keeleoskamatus sulgeb noortele uksi. «Meie kohustus on kujundada keskkond, kus iga noor saab võimaluse kasvada, areneda ja ühiskonnas hakkama saada, sõltumata tema taustast.»

Aguri sõnul on Ida-Virumaal kõik eeldused, et saada Eesti piirkondliku arengu edulooks: korrastuv haridusvõrk, uuenev tööstus, mitmekesised arenguvõimalused turismis ja keskkonnasõbralikes majandusharudes. «Kui need ressursid panna sihikindlalt kutsehariduse teenistusse, kasvatame üles põlvkonna, kellel on tugevad oskused, selge identiteet ja ühiskondlik vastutus,» lisas ta.