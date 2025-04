Tipptunni ajal Pirita teel ummiku tekitanud ettevõte peab trahvi maksma

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) rõhutas, et linn ei saa sellist käitumist aktsepteerida. «Ei ole vastuvõetav, et ehitaja eirab sulgemisloal sätestatud tingimusi. Sellise käitumise eest tuleb vastutada. Tallinna linn trahvib töövõtjat iga rikkumise eest maksimaalses lubatud määras ning vabandame omalt poolt elanike ees tekitatud ebamugavuste pärast,» ütles abilinnapea. «Kui selline hoolimatus Pirita elanike suhtes jätkub, siis sellele ehitajale linn enam nii tähtsatel magistraalidel teesulgemislubasid ei väljasta,» lisas ta.

Pirita teel toimuvad ehitustööd seoses Regati puiestee rekonstrueerimisega. Tänavasulgemise loa taotles AS Signaal TM Viaston Infra OÜ tellimusel. Luba on väljastatud sõiduradade sulgemiseks 21.-25.aprillini kella 9.30-19. Seda nõuet on eiratud mitmel korral. Tänav suleti esmaspäeval juba kella 8 ajal ning teisipäeva hommikul kella 7.30 paiku. Nii ehitaja kui ka sulgemisloa taotleja on Tallinna transpordiametile eksimust tunnistanud ning vabandanud.