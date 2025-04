«Saame kinnitada, et terviseamet on «Pealtnägija» saates avaldatud etteheidetega seoses algatanud riikliku järelevalvemenetluse, et kontrollida tervishoiuteenuse osutamisele seatud nõuete võimalikke rikkumisi, millele saates osalejad viitasid,» kinnitas Postimehele terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.