Kui mullu esimese nelja kuuga registreeriti Ida prefektuuris 64 telefoni teel toime pandud kelmust, siis tänavu samal perioodil on neid juba 122. Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse ütles, et kelmid on muutunud üha aktiivsemaks. «Inimesele helistatakse ja öeldakse, et tema lähedasega on juhtunud õnnetus ning kiiresti on vaja raha. See on eriti levinud Ida-Virumaal,» selgitas Juuse. «Inimene on ju lähedase nimel sisuliselt nõus andma ka oma püksid jalast ära. See on levinud ka Lõuna- ja Põhja-Eestis, aga põhiteravik on meil, Ida-Virumaal.»