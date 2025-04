NewNew Polar Bear pandi Panama lipu alla

​Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul on prokuratuur küsinud Hiinalt õigusabitaotlusega mitmesuguseid andmeid, kuid seni pole Hiina taotlusele vastanud. «Kas ja milliseid andmeid on Hiina juba kogunud või kuidas see edasisi menetlustoiminguid mõjutab, ei ole meil veel võimalik hinnata. Samal ajal kogub kaitsepolitsei ka teisi tõendeid,» sõnas Sinkevicius. Prokuratuuri sõnul jätkub kriminaalmenetlus vaatamata NewNew Polar Beari lipuriigi muutumisele.​

​Postimehe käsutuses olevate laevandusregistri andmete põhjal vahetas NewNew Polar Bear lippu 1. veebruaril, kolides Hongkongi lipu alt Panama saareriigi lipu alla, kuid omanikku laev teadaolevalt vahetanud ei ole. Laeva omanik on Hiina ettevõte Hainan Xin Xin Yang Shipping, mis on registreeritud väikelinna Yangpu tööstusala hoone ühte ruumi. Rohkem laevu ettevõttel ei ole. Nagu ajakirjandusest lugeda võib, on NewNew Polar Beari tegelik omanik Hainan Yangpu NewNew Shipping Co, mis 2024. aasta suvel sõlmis koostöölepingu Venemaa ettevõttega Rosatom. Viimane on Venemaa riiklik tuumaettevõte ja tegeleb muu hulgas ka tuumarelvastuse küsimustega. ​​Laev on viimasel ajal pigem seilanud Aasias ning peaasjalikult sõitnud Hiina ja Venemaa sadamate vahel. Veebruari alguses tehti laevale Venemaal ka inspektsioon, kus avastati probleeme laeva päästevarustuses, reoveesüsteemis ning masinasüsteemides.