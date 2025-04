Eduard Profittlichi õndsakskuulutamine lükkub edasi

Katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdan rääkis esmaspäeval Postimehele, et paavsti surma korral ei jää Vatikanis kõik seisma. «Paavst Franciscus on oma eluajal langetanud need otsused, mis on vajalikud enne Profittlichi õndsaks kuulutamist. Küsimus on selles, et kas õndsakskuulutamine toimub juba uue paavstiga või sede vacante ajal, mis oleks üsna haruldane,» ütles Jourdan. Vatikani eilse otsuse kohaselt toimub õndsakskuulutamine pärast uue paavsti valimist.