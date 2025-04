Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin märkis, et Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehitis on oluline samm koolikeskkonna kaasajastamisel, mis arvestab kaasava hariduse põhimõtetega. «Ligikaudu kolmandik Pirita lastest käib teiste linnaosade koolides. Pirita majandusgümnaasiumi juurdeehituse rajamisega astub Tallinn järgmisi samme, et tagada rohkematele Pirita lastele kodulähedane koolikoht. Koolil ei ole seni olnud oma aulat ning üritusi on korraldatud spordisaalis. Aatriumi rajamisega loome koolile sümboolse ja funktsionaalse keskuse, kus saab pidada kooliüritusi, süüa lõunat ning pakkuda õpilastele vahetundide ajal mõtestatud ajaveetmise võimalusi. See on oluline täiendus kooli igapäevasele elule,» rääkis Jašin.