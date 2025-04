KUKU Oidsalu: politsei kaameravõrgustik pole mulle uudis, küll aga valitsuse teadmatus

«Arengukavas oli kirjas, et kogu Eestit katab ulatuslik kaamerate süsteem, millega on võimalik kurjategijaid tabada ja mis on ka näotuvastusega varustatud,» kirjeldas Oidsalu arengukavas kirjutatut. «Ühelt poolt võib-olla keegi lihtsalt ei loe arengukavasid enam ja teisalt on selgelt siin ka see probleem, nagu poliitikute reaktsioonist paljastub, et me ei teadvusta teatud arenguid, mis on toimunud,» viitas ta tehnikale julgeolekuvaldkonnas.