Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul on protsess veel väljatöötamiskavatsuse (VTK) faasis. Peatselt välja minemas VTKs on kirjas kaks võimalikku alternatiivi, kuidas kohtute paindlikkust suurendada, aga saavutada ka kiirem kohtuotsusteni jõudmine, suurem spetsialiseerumine ja meeskonnatöö, töökoormuse ühtlustamine ja juhtimisastmete kokku koondamine nii väikeses riigis nagu Eesti.

Aga mis probleemi üldse lahendatakse? Pakosta sõnul nõuab kaasaeg seda, et kohtunikud saaksid rohkem spetsialiseeruda valdkondadele, milles nad ise pädevad on. Tegelikult on kohtud juba liikunud spetsialiseerumise suunas. Näiteks osa kohtunikke lahendab perekonnavaidlusi, osa mitte, osa teeb pankrotiasju, osa mitte. Aga piirkondlikult on vajadused jaotunud ebaühtlaselt.