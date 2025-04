Õpetajate palga- ja kollektiivlepingu kõnelused algasid 8. aprillil. «Meil on soov, et 2027. aastaks jõuab õpetajate arvestuslik palk vähemalt 120 protsendini Eesti keskmisest palgast. Kui praegu on õpetaja töötasu 1820 eurot, siis järgmisel aastal peaks see olema 2200 pluss eurot,» ütles Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. «See eeldaks, ütleme nii, et soliidset palgatõusu,» lisas ta.