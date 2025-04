Zelenskõi tuletas USA avalduste taustal meelde Krimmi deklaratsiooni

«Tunded käisid täna kuumaks. Aga on hea, et viis riiki kohtusid, et rahu lähemale tuua. Ukraina, USA, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa. Osapooled väljendasid oma seisukohti ja võtsid üksteise positsioone austusega vastu. On oluline, et iga pool ei olnud lihtsalt osaleja, vaid andis ka sisuka panuse. Ameerika pool jagas oma nägemust. Ukraina ja teised eurooplased esitasid oma seisukohad. Ja loodame, et just selline ühine töö viib püsiva rahuni. Oleme partneritele tänulikud. Ukraina tegutseb alati kooskõlas oma põhiseadusega ja oleme täiesti kindlad, et meie partnerid, eriti USA, tegutsevad kooskõlas oma tugevate otsustega,» rääkis Zelenskõi.