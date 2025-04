KUKU Tallinna linnapea: mupo muutused kajastuvad ka bussikontrollis

Ühistranspordis nö bussijäneseid enam vanal moel ei kontrollita ja vastavat brigaadi enam pole. «Jätkuvalt mupo aeg-ajalt pistelist kontrolli ikka teeb, aga see ainuke brigaad, mis enne oli, eks seda kohtas ka üsna harva ja kohtades, kus kõik teadsid, kus ta seisab,» rääkis Ossinovski.

Ühtlasi loobuti linnavalitsuse hoone ööpäevaringsest turvamisest. Ossinovski andis mõista, et see ülesanne on Edgar Savisaare pärand. «Savisaar alati kahtlustas, et kaitsepolitseiamet käib öösiti tema kabinetis tuulamas ja selleks olid siis mupo ametnikud sinna pandud. Enam seda ei ole, nüüd on meil turvafirma palgatud.»

Mupos tehtavad muudatused on linnapea sõnul eeskätt selleks, et amet keskenduks korrakaitse tagamisele. Ta lisas, et näiteks vanalinnas on tänu mupole jõutud uuele kvaliteedile ning olukord on vanalinna elanike jaoks hakanud lõpuks paranema.