«Valitsuse otsus tähendab, et me liigume senisest kiiremini edasi Eesti kaitsevõime ülesehitamisega – nii maa-, õhu- kui mereväe sõjapidamise osas,» ütles peaminister Kristen Michal. «Järgmise nelja aasta jooksul lisandub kaitsekuludesse 2,8 miljardit eurot. Tegu on lähiajaloo suurima kaitsekulude kasvuga, mis lubab meil kiiremini arendada Eesti õhukaitset, suurendada maaväe tulejõudu, luua süvalahingvõime, panna olulist rõhku droonivõitluse ja elektroonilise sõjapidamise arendamisele.»