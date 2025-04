Seda, et õpetajate palk peab tõusma, on varem öelnud ka haridus- ja teadusminister, kuid samas on ta ka nentinud, et kümneprotsendiliseks palgatõusuks raha ei ole.

«Ei ole vist jah,» sõnas Ligi selle peale, kuid lisas, et seda ta raadios välja poleks ka öelnud. Majanduskasv on rahandusministri sõnul mõõdukas, praegustes oludes tagasihoidlik. «Hea, et ta üldse on ja sellest kindlasti ei teki tuleval aastal kümneprotsendilisi palgatõuse.»

Ameerika Ühendriikides toimuvast rääkis Ligi, et suurim mõju on vaba maailma ühtsuse kadumine. «Mind on isegi häirinud rahvuslike huvide väljend Eesti puhul, mida on väga palju teatud erakonnad ekspluateerinud. Mis sa sest rõhutad? Kõik me teame, et oma riik on kõige lähemal, aga meie rahvuslik huvi on tagatud siis, kui me suudame olla liitlastega võimalikult koos poliitilises ja majanduslikus mõttes,» rääkis ta.

Saatejuht Timo Tarve uuris rahandusministrilt, mis on hoidnud teda enam kui 30 aastat Eesti poliitikas: «Ma eeldan, et teile on tehtud ka suurepäraseid ettepanekuid suurepärase palgaga, te olete jäänud riigile truuks. Miks?»

«Ei tehta nii väga neid pakkumisi,» sõnas Ligi, kelle sõnul vaadatakse poliitikuid ikka kui väga spetsiifilist, suhteliselt mahakäinud valdkonda. «Mind meelitab riik ikkagi kui suur südamelähedane asi: ma tean temast enamusega võrreldes rohkem, mis kolleege puudutab. Kogemus on mul teistest suurem, siin arvutused näitavad seda, aastad. Ja mulle meeldib teha suurt ja mitmekesist asja. See on hästi mitmekesine,» rääkis Ligi.