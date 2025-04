Uurimine on algusjärgus ja tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

Korruptsioonikuritegude büroo juht Aivar Sepp ütles, et tegemist on tõsise juhtumiga, kus kahtlustuse järgi on juht lähtunud otsustes omakasust, kuritarvitades usaldust, mis ametipositsiooniga kaasnes.

«Ebaausate ametnike tegevus ei too head sektori mainele, teenust soovivale kliendile, ettevõtjale ega konkurendile. Seetõttu on oluline, et igaüks, kes on teadlik ametniku ebaseaduslikust tegevusest, sellest teavitaks,» tähendas Sepp.