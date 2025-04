TAUST Kogu tõde jälitamisest: sajad jälitajad mõistetakse süüdi, kuid see on vaid jäämäe tipp

Ent mis toimub selliste jälitajate peas, kuidas see mõjutab ohvreid ning miks on nii keeruline jälitajaid vastutusele võtta?

«Ta teab täpselt, kus ma olen, mida ma teen, kellega ma käin... Iga kord, kui ta minu majast mööda on sõitnud, on ta iga kord vaadanud, kas ma olen kodus, kas mul tuled põlevad ja kõik sellised asjad. Mul on ikka kombeks hoida kardinad ees, et ei saaks jälgida,» räägib ERRi «Pealtnägijale» Ly Ilves.