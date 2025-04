Kaitseliit sai Eesti esimese droonide väljaõppekeskuse

«Hea meel on avada Eesti esimene mehitamata õhusõidukite väljaõppekeskus, mis asub Koigi murulennuväljal. See keskus laiendab üksuste väljaõppevõimalusi ja tugevdab koostööd liitlastega. Ukraina sõja kogemus on näidanud, kui oluline samm on mehitamata õhusõidukite väljaõppe meie võimete arendamisel,» ütles Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) lõuna portfellijuht Peeter Karja.

«Ukraina sõja kogemus on näidanud, et droonid ja mehitamata süsteemid on kaasaegses sõjapidamises võtmetähtsusega. Ka Eesti kaitsevõime arendamisel on droonid olulised, see valdkond areneb igapäevaselt ja väga tempokalt ning ka meil tuleb oma droonide alast väljaõpet tõsta. Mul on hea meel, et Eestil on nüüd päris oma mehitamata lennuvahendite õppekeskus,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.