Üheksa aastat ennustamise ja muu esoteerikaga tegelenud Kirsti Timmer sõnab, et oli sunnitud hindu tõstma, et inimesed ei väsitaks teda tühiste küsimustega stiilis «Mul on Tinderis viis deiti kokku lepitud, kelle ma neist valima peaks?».

Foto: Mihkel Maripuu