Palgasurve kasvab. Foto on illustratiivne.

«Kui tahame, et avalikus sektoris oleksid motiveeritud ja pädevad inimesed, siis tuleb nende tööd ka vääriliselt tasustada,» rõhutas ametiühingute keskliidu juht Kaia Vask. Katuseorganisatsioon pani palgasurve all olevale valitsusele südamele, et riigiteenistujatele tuleks anda kindlasti streigiõigus.